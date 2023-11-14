Возможности уменьшаются с каждой неделей: в Белом доме сделали неутешительное заявление о помощи Украине

Салливан объяснил, что сложившаяся ситуация уже влияет на способность США дать Украине все, что она нуждается.

Конгресс США до сих пор не утвердил масштабный военный пакет Украины, из-за чего возможности Америки уменьшаются с каждой неделей.

Об этом заявил во время прессбрифинга в Вашингтоне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что Конгресс должен принять запрос Джо Байдена о выделении финансов Израилю Украине которого скорее, потому что, как он объяснил, это влияет на национальные интересы США.

"Мы подробно описали все, что нам нужно, в частности для Украины, и нам это нужно до сих пор, нам это нужно как можно скорее", — подчеркнул Салливан и добавил, что эта ситуация "влияет на нашу способность дать Украине все, что ей нужно. И этот эффект со временем будет только усиливаться".

Он подчеркнул, что правительство активно работает с республиканцами и демократами в обеих палатах американского Конгресса, чтобы они утвердили пакеты военной помощи.

"Я каждый день лично разговариваю по телефону с законодателями — как с демократами, так и республиканцами, чтобы доказать аргументы", — сказал Салливан.

Напомним, 12 ноября сообщалось, что в Конгрессе США представили проект без помощи Украине и Израилю.

Читайте также: