Возмутительное искусство: в Австралии нарисовали мурал с обнимающимися русским и украинским военными

В Мельбурне неизвестный создал мурал с украинским и русским солдатами.

В австралийском городе Мельбурн появился мурал, на котором изображены обнимающиеся русский и украинский солдаты.

Фото изображения в Twitter опубликовала редактор журнала Digital War Ольга Бойчак.

"Новый мурал в Мельбурне показывает, как российский и украинский солдаты обнимаются, и это очень обидно для всех украинцев. Война России в Украине – это не конфликт между двумя народами – это вторжение. Фреска создает ощущение ложного равенства между жертвой и агрессором", — отметила редактор.

Ольга Бойчак подчеркнула, что такой подход очень опасен, поскольку подразумевает, что мира можно достичь, если обе стороны составят оружие.

"В Украине не будет мира, пока не будут освобождены оккупированные территории и население", — написала Бойчук.

Новый mural в Melbourne shows Russian & Ukrainian soldier hugging & it's deeply offensive to all Ukraines. Россия's war in Ukraine не є conflict mezi 2 nations — it is invasion. mural creates без опасности equivalence btw victim & aggressor 1/5 pic.twitter.com/QsU7wvu6qr — Olga Boichak (@olgarithmic) 3 сентября 2022

Напомним, в столице на Подоле появился новый мурал "Призрак Киева".

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