"Возникает только при определенных условиях": на видео зафиксирован уникальный водяной смерч в ОАЭ

"Возникает только при определенных условиях": на видео зафиксирован уникальный водяной смерч в ОАЭ

Обошлось без жертв и разрушений.

У побережья Фуджайры в Объединенных Арабских Эмиратах жители заметили водяной смерч, к счастью, не дошедший до суши.

Об этом сообщает meteoprog.ua.

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Как отмечают метеорологи, такое явление необычно для ОАЭ. Оно может возникнуть только при определенных условиях. Так, накануне в Фуджайре прошел сильный дождь, который и привел к образованию водяного смерча.

Синоптики говорят, что обычно смерчи случаются в периоды нестабильной погоды, особенно при переходе лета к зиме или наоборот.

Смерч обычно выглядит как столб воды, образованный вихрем над морем. Он начинается с поверхности воды и простирается на несколько десятков метров вверх, образуя закрученное тело из конденсированного водяного пара.

Эксперты успокаивают: такие водяные смерчи чаще статические и почти не двигаются. Большую угрозу они представляют для ближайших судов в море.

Раньше водяные торнадо можно было увидеть у берегов Шарджи, Рас-Аль-Хаймы и Абу-Даби.

Напомним, недавно американским штатом Калифорния прошел рекордный шторм, принесший за собой сильный снегопад. Дороги заснежило, а властям пришлось перекрыть некоторые автодороги. Американцы сразу принялись ликвидировать последствия непогоды.

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