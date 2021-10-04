Возобновление связи между КНДР и Южной Кореей и разлив нефти в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Транзит газа в Венгрию через территорию Украины вечером возобновился. Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Венгрии. Читать дальше ->
- Корейская Народно-Демократическая Республика впервые за 55 дней возобновила линии связи с Южной Кореей. Читать дальше ->
- После отставки Дмитрия Разумкова должность председателя Верховной Рады может занять его первый заместитель Руслан Стефанчук, заявила нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Читать дальше ->
- В Калифорнии экстренные службы начали очищать пляжи от одного из самых масштабных в истории американского штата разливов нефти. Читать дальше ->
- В Швеции художник Ларс Вилкс, известный своими карикатурами на пророка Мухаммеда, погиб в дорожно-транспортном происшествии близ города Маркарид. Читать дальше ->