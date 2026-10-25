Возобновление военной помощи Украине: победа демократов на выборах лишит Трампа рычагов влияния

Военная помощь от США / © ТСН.ua

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Демократическая партия США может воспользоваться победой на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября, чтобы возобновить военную помощь Украине, которую в значительной степени приостановила администрация президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

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По оценкам беспартийных аналитиков, у демократов есть хорошие шансы получить большинство в Палате представителей и, возможно, установить контроль над Сенатом. Это позволило бы им усилить влияние на внешнюю и оборонную политику США, а также ограничить возможности Белого дома самостоятельно определять приоритеты государственных расходов.

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Новый пакет помощи Украине

После возвращения Дональда Трампа к власти США в значительной степени прекратили прямую финансовую и военную поддержку Украины, противостоящей российскому вторжению. Такой курс вызывает недовольство среди части американских законодателей, в частности республиканцев, которые ранее поддерживали помощь Киеву.

Как отмечает Reuters, контроль над одной или обеими палатами Конгресса позволил бы демократам решать, какие законопроекты выносить на голосование. Это могло бы открыть путь к одобрению нового пакета помощи Украине.

Для преодоления президентского вето на соответствующий законопроект потребовалась бы поддержка не менее двух третей голосов в каждой палате. Поэтому перспективы возобновления помощи будут зависеть не только от результатов выборов, но и от готовности части республиканцев поддержать инициативу демократов.

Могут ли ограничить полномочия Трампа?

Демократы также намерены усилить контроль Конгресса над решениями президента в сфере обороны и внешней политики. В частности, они критикуют Трампа за начало войны против Ирана без предварительного одобрения законодателей и за решение о сокращении внешней помощи, ранее утвержденной Конгрессом.

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Получив контроль над палатами, демократы могли бы инициировать пересмотр оборонных расходов, требовать от представителей администрации публичных показаний и пытаться возобновить финансирование международных программ.

Отдельным предметом споров стала политика Трампа в отношении России. Недавние решения администрации об ослаблении санкций в отношении российского дизельного топлива вызвали критику со стороны законодателей обеих партий. Представитель Демократической партии Грегори Микс уже внес двухпартийный законопроект, направленный на блокирование плана по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

Напомним, двухпартийная группа американских законодателей из Палаты представителей и Сената уже сейчас усиливает давление на администрацию президента Дональда Трампа из-за решений, которые могут ослабить позиции Украины в войне с Россией. Конгрессмены требуют отменить ослабление ограничений на импорт российских энергоносителей, а также восстановить и расширить доступ Украины к спутниковым системам Starlink и военной системе Starshield.

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