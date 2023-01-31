Возросло количество погибших в результате теракта в Пакистане: новые детали инцидента

Взрыв в мечети связывают с пакистанским Талибаном, но ответственность за совершенное пока не взяла на себя ни одна группировка.

Не менее 59 человек погибли в результате взрыва в исламском молитвенном доме.

Еще 157 человек получили ранения, сообщает BBC со ссылкой на местных врачей.

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Мечеть находится в одном из наиболее контролируемых районов города Пешавар, недалеко от штаб-квартиры полиции, разведки и контртеррористического управления. В момент взрыва в здании находились более 300 стражей порядка, рассказал начальник городской полиции Мухаммад Иджаз Хан.

Напомним, 30 января в Пакистане террорист-смертник взорвался в мечети. Первоначально сообщали о 28 погибших и 150 раненых.

Накануне ТСН.ua информировал, что на юго-западе Пакистана пассажирский автобус, полный людей, упал с моста и загорелся. По предварительной информации, в результате аварии погиб 41 человек.

До полусотни погибших: подробности террористической атаки в Пакистане

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