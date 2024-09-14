Возрождение "Аль-Каиды": считавшийся мертвым сын Усамы бен Ладена жив и готовит масштабные теракты

Хамза бен Ладен, предположительно убитый ЦРУ пять лет назад, выжил и строит лагеря террористов в Афганистане.

Новые разведданные США показывают, что как минимум два сына одного из самых известных в мире главарей террористов Усамы бен Ладена возрождают террористическую сеть и снова одержимы идеей распространения хаоса по всему миру. Считавшийся мертвым Хамза бен Ладен теперь командует "Аль-Каидой" и вынашивает планы страшных терактов на Западе.

Об этом пишет Mirror.

Анализ показывает, что Хамза бен Ладен, известный как "наследный принц террора", пережил попытки ЦРУ убить его в 2019 году. Утверждения, что он тайно руководит "Аль-Каидой", усугубляются сообщениями разведки, что его брат Абдулла также закрепился в террористической организации. Вместе они создали 10 крупных лагерей подготовки террористов в Афганистане и наладили глобальные связи с другими єкстремистскими группами.

По данным разведки, 34-летний Хамза большую часть времени находится в афганском Джелалабаде к востоку от столицы Кабула.

"Хамза бен Ладен не только жив, но и активно участвует в возрождении "Аль-Каиды". Этот факт хорошо известен высокопоставленных лидерам Талибана. Они взаимодействуют с Хамзой, проводят регулярные встречи и обеспечивают безопасность ему и его семье. Это подчеркивает глубокую связь между "Аль-Каидой" и Талибаном, которую крайне важно осознать западным правительствам. Хамза возвысился до руководства "Аль-Каидой", направляя ее к самому мощному возрождению со времен войны в Ираке", – говорится в отчете разведки.

Также в документе отмечается, что под командованием Хамзы "Аль-Каида" перегруппировывается и готовится к будущим атакам на западные цели.

"Хамза движим мощной решимостью продолжить дело своего отца, что придает его действиям символический и стратегический вес. Более того, брат Хамзы, Абдулла бен Ладен, играет решающую роль в этом возрождении", – подчеркивается в отчете.

В другом документе, с которым ознакомилось издание, говорится, что в афганских лагерях готовят боевиков и террористов-смертников для терактов на Западе. По предварительным данным, в Афганистане уже действует по крайней мере 21 лагерь террористов, что превращает страну в крупнейшую в мире горячую точку террора. Согласно последним оценкам, "Аль-Каида" активно сотрудничает с другой террористической организацией – ИГИЛ – что вызывает растущие опасения по поводу нового теракта в стиле 11 сентября.

"Параллели между текущей ситуацией и прелюдией к атакам 11 сентября вызывают тревогу. Отсутствие законного правительства и идеологическая согласованность между правящим режимом Талибана и этими группами превратили Афганистан в убежище для экстремизма. Террористы из-за рубежа стекаются в страну для обучения", – добавили в разведке.

Власти США пока что официально не комментируют эти сообщения.

Напомним, ровно пять лет назад президент США Дональд Трамп заявил, что Хамза бен Ладен убит. Сын убитого в 2011 году лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, якобы был ликвидирован во время спецоперации США.

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