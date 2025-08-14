Возрождение лютоволка: первая самка Халиси присоединилась к стае уникальных хищников

Халиси полностью принята в стаю / © скриншот с видео

После 12 тысяч лет отсутствия на Земле, лютоволк был воскрешен благодаря передовым технологиям компании Colossal Biosciences. В прошлом году появился первый помет щенков, и вот теперь ученые представили миру первую самку Халиси. Ее старшие братья, Ромулус и Ремус, которым уже почти год, значительно больше серых волков своего возраста, а шестимесячная Халиси, выращенная отдельно для мониторинга, теперь присоединилась к своей семье.

Об этом пишет T4.

Чтобы создать этих уникальных животных, Colossal Biosciences реконструировала геном лютоволка из фрагментов костей. Затем, используя этот геном в качестве эталона, ученые генетически модифицировали эмбрион серого волка, который был имплантирован суррогатной собаке-матери. В результате родились животные, которые являются гибридами, но чрезвычайно похожи на вымерших лютовков. Самцы, рожденные в октябре 2024 года, уже достигли веса более 40 кг.

Компания решила, что пришла пора для воссоединения семьи, и недавно в новом видео показали, как Халиси знакомится со своими братьями. По словам менеджера по животноводству Пейдж Макникл, Халиси поначалу была немного неуверенной, но после того, как понюхала своего брата Ромулуса, они начали играть вместе. Ромулуса затем заменил его брат Ремус, оказавшийся более нежным. После успешных отдельных встреч всей троице позволили играть вместе, что стало первым случаем, когда стая самцов и самок лютоволков собралась вместе за тысячи лет. Сейчас Халиси полностью принята в стаю, лидером которой, по словам генерального директора Бена Ламма, становится Ремус.

Colossal Biosciences не остановится на трех животных. В планах компании создать еще двух-четырех лютоволков для обеспечения генетического разнообразия, поскольку стая из нескольких волков всех возрастов поможет сформировать естественную иерархию. Однако некоторые эксперты, например палеонтолог Ник Роуленс, предупреждают о потенциальных рисках. Он отмечает, что большая стая таких хищников может охотиться на большую дичь, чем серые волки, и увеличить конфликты между людьми и волками. Colossal Biosciences планирует держать стаю в заповеднике, кормя их мясом, чтобы избежать охоты. Это увлекательное и одновременно противоречивое возвращение вида ставит перед человечеством новые вопросы об ответственности и последствиях таких научных прорывов.

