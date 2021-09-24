Возвращается допандемическая жизнь: Норвегия отменяет все карантинные ограничения

Ограничения, которые рекомендовали отменить, перестанут действовать с 16:00 субботы 25 сентября.

В Норвегии отменяют почти все карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Такое решение приняло правительство страны по рекомендации органов здравоохранения.

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Об этом заявили премьер страны Эрна Солберг, сообщает NRK.

"Теперь мы можем жить почти так же, как жили до начала пандемии", — заявила Солберг.

В то же время она добавила, что "жить с вирусом" придется, видимо, еще много лет, люди и дальше будут заражаться и болеть, однако эффект от вакцинации позволяет больше не прибегать к чрезвычайным мерам.

В Норвегии по крайней мере первой дозой привиты уже более 90% взрослых, поэтому за месяц они будут уже полностью защищены.

Стоит отметить, что перед этим Норвегия трижды откладывала переход к финальному этапу отмены карантина.

Напомним, Дания первой в Европейском Союзе вернулась к допандемической жизни, отменив с 10 сентября последние, связаны с COVID-19, карантинные ограничения.

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