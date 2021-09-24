Возвращается допандемическая жизнь: Норвегия отменяет все карантинные ограничения

Ограничения, которые рекомендовали отменить, перестанут действовать с 16:00 субботы 25 сентября.
В Норвегии отменяют почти все карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Такое решение приняло правительство страны по рекомендации органов здравоохранения.
Об этом заявили премьер страны Эрна Солберг, сообщает NRK.
"Теперь мы можем жить почти так же, как жили до начала пандемии", — заявила Солберг.
В то же время она добавила, что "жить с вирусом" придется, видимо, еще много лет, люди и дальше будут заражаться и болеть, однако эффект от вакцинации позволяет больше не прибегать к чрезвычайным мерам.
В Норвегии по крайней мере первой дозой привиты уже более 90% взрослых, поэтому за месяц они будут уже полностью защищены.
Стоит отметить, что перед этим Норвегия трижды откладывала переход к финальному этапу отмены карантина.
Напомним, Дания первой в Европейском Союзе вернулась к допандемической жизни, отменив с 10 сентября последние, связаны с COVID-19, карантинные ограничения.