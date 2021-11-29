Возвращались из школы: в России в аварии со снегоуборочным поездом погибли трое второклассников

Возвращались из школы: в России в аварии со снегоуборочным поездом погибли трое второклассников

По предварительным данным, в момент ДТП в автомобиле находилась учительница с четырьмя учениками 2-го класса.

В Алтайском крае (субъект Российской Федерации) в понедельник, 29 ноября, в результате дорожно-транспортного происшествия со снегоуборочным поездом погибли трое детей.

Об этом со ссылкой на Западно-Сибирскую железную дорогу сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что инцидент произошел на участке Среднесибирская — Усть-Тальменская, когда легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом.

"Несмотря на то, что машинист поезда пытался немедленно затормозить, расстояние было недостаточным и столкновения предотвратить не удалось. В результате ДТП погибли трое детей, кроме того пострадали два человека", — говорится в сообщении.

Указывается, что переезд был оборудован светлозвуковой исправной сигнализацией.

По данным Mash, в момент аварии в автомобиле находилась учительница с четырьмя учениками 2-го класса. "Вероятно, она развозила ребят домой после занятий", — указывают в издании.

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