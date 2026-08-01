Возвращавшегося с вечеринки мужчину проглотил гигантский питон — фото

Реклама

В Индонезии 35-летний мужчина погиб после нападения огромного сетчатого питона. Это произошло после того, как в стране питон проглотил 44-летнюю Элизабет Ямалау.

По данным местной полиции, хищник задушил свою жертву, после чего проглотил ее целиком, передает LADbible.

Реклама

Тело мужчины было обнаружено только после того, как местные жители разрезали змею с неестественно раздутым брюхом.

Реклама

Трагедия произошла в провинции Северное Малука. Хасим Лумбесси проводил вечер в баре, а затем самостоятельно отправился домой в село Ваксакай через лес. Домой он так и не добрался.

Около трех ночи 27 июля мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проходил по лесной тропе, когда из зарослей неожиданно выскочил примерно 7-метровый питон. По информации правоохранителей, змея вцепилась ему в ногу, после чего обвила тело и принялась сжимать его.

В результате мужчина погиб в результате удушения, а после этого хищник проглотил его целиком.

Хасим Лумбесси

По словам начальника полиции островов Сула Хандреса, родные Хасима начали поиски, поняв, что он не вернулся домой после вечеринки.

Реклама

Он рассказал: «На полпути они увидели кровь на земле, а затем нашли вещи потерпевшего, в том числе рюкзак, сумку через плечо и сандалии. Свидетели обеспокоились и зафиксировали эти вещи. Они решили вернуться в село, чтобы сообщить об этом другим местным жителям. После этого они провели более масштабные поиски».

Во время поисковой операции местные жители наткнулись на огромного питона с сильно раздутым брюхом. Они допустили, что внутри может быть человек.

После того, как змею разрезали, внутри действительно обнаружили тело Хасима. Погибшего доставили в его дом, где родные начали подготовку к похоронам.

Тело Хасима обнаружили внутри питона

После трагедии полиция призвала жителей максимально осторожничать во время пребывания в лесной местности.

Реклама

Начальник полиции подчеркнул: «Эта местность остается местом обитания диких животных. Поэтому мы призываем общественность быть осторожными, когда вы идете в свои сады; если возможно, следует ходить в лес парами, а не в одиночку, чтобы минимизировать риск подобных инцидентов».

Сетчатые питоны считаются самыми длинными змеями в мире. Хотя они не ядовиты, эти пресмыкающиеся представляют серьезную опасность из-за способа охоты. Они обвивают добычу своим телом и постепенно сжимают ее, пока не наступает смерть в результате удушения.

Кроме рекордной длины, сетчатые питоны входят в тройку самых тяжелых змей в мире. Из-за своих размеров они способны проглотить большую добычу, и в разных странах уже не раз фиксировали случаи, когда после нападения люди становились жертвами таких хищников.

Подобные инциденты случаются крайне редко, однако они подтверждают, насколько опасны могут быть большие питоны во время встречи с человеком.

Ранее один из исследователей решил проверить, способна ли большая змея проглотить человека. Надев специальный защитный костюм, он позволил зеленой анаконде приступить к атаке. Однако эксперимент пришлось срочно прекратить, когда змея начала заглатывать его голову, а мужчина почувствовал сильное давление на тело даже через защитное снаряжение. Команда была вынуждена вмешаться, чтобы спасти его.

Напомним, собака героически погибла в схватке с волком, защищая своего двухлетнего хозяина.

Новости партнеров