"Возвращайся домой, к**ва": в Польше жестоко обидели блогершу, спутав с украинкой

В Польше грубо обидели местную блогершу, приняв ее за украинку. Инцидент произошел в субботу, 4 октября, на улицах Польши. Местная блогерша выгуливала собаку возле дома, когда наткнулась на волну оскорблений и унижений от незнакомой женщины.

Своей историей в соцсетях поделилась пострадавшая Клаудия Папроцкая, передает24 Канал.

Что известно об инциденте с польской блогершей?

По словам Клаудии, на днях она обычно выгуливала любимца вместе с другими владельцами собак.

После короткого взаимодействия животных Каудия решила уйти, но незнакомка начала громко выражать возмущение, требуя убрать собаку. Несмотря на то, что блоггерка направлялась домой, женщина следовала за ней, выкрикивая обиды, в частности «Возвращайся домой, украинская к**ва».

«Я не понимаю, что она себе нафантазировала без всяких оснований. Теперь вечерние прогулки пугают, и мне стыдно за такое поведение», — поделилась блогерша.

Клаудия подчеркнула, что она полька, но обидчица не поверила, а потому продолжила грубо ругаться и жестикулировать.

Напомним, согласно недавнему опросу компании United Surveys, отношение поляков к украинцам изменилось. Так, данные свидетельствуют о том, что 52,7% поляков имеют положительное отношение к украинцам, в то время как 37,3% выразили негативную позицию.