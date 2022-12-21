Возвращающих из Польши белорусов на границе массово задерживают силовики Лукашенко: что известно

Белорусский ОМОН массово задерживает на границе тех граждан РБ, которые возвращаются в страну из Польши.

Об этом сообщили правозащитники "Весны".

Силовики Лукашенко снимают пассажиров прямо с автобусов. Причины задержаний разные — кого-то забирают за участие в разных акциях, других за встречи в Польше "с кем не надо", некоторые за комментарии в социальных сетях и мессенджерах.

Граждане, которые ехали в Беларусь ночью 19 декабря, рассказывают, что в день их поездки только из одного автобуса было задержано около 10 человек.

По информации правозащитников "Весны", это не редкий случай — массовые задержания на границе происходят в течение нескольких последних дней. Пассажиров снимают как с автобусов, так и с маршруток.

У людей проверяют документы и, если находят "того, кого нужно задержать", приезжает ОМОН и только потом автобус едет дальше, но уже без некоторых пассажиров.

Ранее Польша выразила обеспокоенность по поводу заявления военного руководства белорусской армии о "проверке боевой готовности".

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Напомним, изначально полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года в Польше задержали 6 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими или белорусскими службами.

Сам Лукашенко неоднократно неоднозначно высказывался по Польше. Так, в сентябре он заявил, что Польша якобы восстанавливает Речь Посполитую, а украинцы еще будут молить Россию о помощи в борьбе с "полонизацией".

А в октябре самопровозглашённому президенту Беларуси привиделась угроза ядерного удара по РБ со стороны Польши.

В конце ноября Беларусь заявила об обнаружении у польского пункта пропуска тела иностранца. Представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что они пытались связаться с белорусской стороной, но их коллеги долго не отвечали на телефонные звонки и долгое время не ехали на место инцидента.

В Варшаве предупреждают, что риск того, что Путин и Лукашенко захотят разморозить гибридную войну с Польшей, а также с Литвой и Латвией, остается действительным.

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