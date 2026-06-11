Возвращают все деньги: беженка из Украины показала, как можно сэкономить на продуктах в Германии

Реклама

Украинская беженка рассказала, как в Германии ей удается тратить на продукты для двоих всего 350-400 евро в месяц. Женщина поделилась простыми лайфхаками, которые помогают покупать качественную еду и мясо со скидками до 80%, и объяснила, почему немецкие супермаркеты устраивают настоящий «аттракцион щедрости» по субботам.

Об этом Людмила Русина поделилась в видео на платформе Instagram.

По ее словам, на продукты для двух человек у них уходит от 350 до 400 евро в месяц. Женщина призналась, что не пользуется привычными списками покупок и «всегда ходит в супермаркет голодной». Однако ее главный секрет экономии заключается в другом. Перед каждым походом в магазин Людмила тщательно изучает скидки через специальное мобильное приложение «Prospekt Angebote».

Реклама

Она отмечает, что в немецких супермаркетах распродажи часто достигают 50% и более. Именно поэтому около 80% ее итогового чека всегда составляет акционный товар. Такой подход позволяет паре существенно уменьшать ежемесячные расходы на быт без ущерба для рациона.

«В Германии товар может быть просто на скидке даже с нормальным сроком годности. Например, сегодня я купила сыр в два раза дешевле — он стоит 1,60 евро. Сыр «Buko» стоит на акции 89 евроцентов — это скидка больше, чем в два раза. Поскольку холодильник мы теперь имеем большой и морозильную камеру также, я всегда знаю — сколько покупать продуктов и когда примерно будет следующая акция», — рассказала Людмила.

В то же время женщина отметила, что в большинстве немецких магазинах очень хорошие акции на продукты обычно появляются в субботу. По ее словам, в этот день можно приобрести овощи, фрукты, мясную нарезку или рыбу со скидкой до 80%.

«В Германии есть такие акции, когда ты берешь товар тестируешь его — тебе возвращают стопроцентный кэшбек. На продукты тоже действуют такие акции», — поделилась беженка.

Реклама

Украинцы за рубежом — последние новости

В странах Евросоюза у украинских беженцев действительно могут изъять детей из-за незнания местных правил воспитания, ведь социальные службы реагируют на любые признаки насилия, запущенности или риска. Например, в Италии с начала полномасштабной войны изъяли 43 ребенка у украинцев, и только 18 из них удалось вернуть семьям.

Стоит заметить, что с начала российской агрессии в 2014 году за границу выехали около 8,5 миллиона украинцев, а омбудсман Дмитрий Лубинец отмечает, что для их возвращения нужны не политические призывы, а надежные международные гарантии безопасности и отдельная инициатива по обеспечению жильем. Он также обратил внимание на случаи изъятия украинских детей в ЕС, в частности в Италии, отметив, что международное гуманитарное право запрещает усыновление детей из стран, где идет война.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров