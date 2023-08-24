"Возвращаются лихие 90-е": Гиркин после гибели Пригожина заявил об углублении смуты в РФ

В то же время террорист "прогнулся" перед Путиным", заявив, что вероятная причастность диктатора – "мизерна".

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), комментируя гибель Пригожина, озвучил свою версию событий.

Заявление Гиркина появилось в его телеграм-канале с уточнением, что эти слова были переданы через адвоката.

Гиркин усомнился, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин был убит по приказу непосредственно Путина. Так же само военный преступник не верит, что это была операция Украины или Запада.

"Здесь может идти речь о "зачистке ключевых свидетелей", о чем в СМИ не прозвучало ни звука. Так же возможно, но маловероятно, личная месть со стороны высокопоставленных военных. Я не могу сказать, что огорчен, поскольку Пригожин являлся не только моим врагом лично, но и по большому счету – врагом России. И его опасность оставалась все еще очень высокой. Вместе с тем, то, что произошло, не может вызывать у меня никакой положительной реакции, так как является очередным свидетельством дальнейшего углубления смуты в России", – говорит Стрелков.

Он считает, что Пригожина надо было судить, а не устранять.

"(В РФ. – Ред.) Возвращаются лихие 90-е, а это очень опасно и чревато", – подытожил террорист Гиркин-Стрелков.

В то же время, некоторые пропагандистские телеграм-каналы предположили, что заявление Гиркина выглядит как "демонстрация Кремлю своей готовности к компромиссу". Ранее в российском сегменте Сети также предполагали, что Гиркин – следующий после Пригожина в очереди на ликвидацию в РФ.

Напомним, 21 июля в РФ был задержан террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Его арестовали как минимум до 18 сентября. Стрелкову инкриминируют "публичные призывы в Интернете к осуществлению экстремистской деятельности".

В ноябре прошлого года Гиркин (Стрелков) был заочно приговорен нидерландским судом к пожизненному заключению по делу о сбитом малайзийском "Боинге" на Донбассе в 2014 году.