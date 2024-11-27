Возвращение администрации Трампа будет выгодным для Украины — американский военный

Поддержка Украины со стороны Трампа может быть даже больше, чем со стороны администрации Байдена

Возвращение к власти администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа не будет нести серьезных негативных последствий, поскольку уже есть опыт взаимодействия с этой администрацией, который принес немало положительных результатов.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Мэтью Семпсон, снайпер морской пехоты США, доброволец Международного легиона.

"Я не ожидаю, что произойдет что-то крайне негативное после его возвращения, после возвращения этой администрации. Мы уже имели опыт этого в прошлом и получили много позитива. По моему опыту, каждая администрация имеет свои положительные и отрицательные стороны", — сказал Семпсон.

По его словам, возвращение администрации Трампа будет выгодным для Украины, поскольку поддержка может быть больше, чем у администрации Байдена, а Трамп предоставил оружие раньше.

"Возвращение администрации Трампа будет выгодно для Украины, потому что свидетельства происходящего здесь показывают, что поддержка может быть больше, чем у администрации Байдена. Кроме того, Трамп дал оружие еще до того, как это сделал Байден", — рассказал он. .

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Дональд Трамп, вероятно, не сможет завершить войну в Украине на выгодных для Киева условиях.

Ранее Дональд Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине.

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