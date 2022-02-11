Возвращение докарантинной жизни: правительство Норвегии планирует отменить ношение масок и соблюдение дистанции

Ранее власти страны уже отменили ряд ограничений.

В Норвегии в ближайшие дни могут еще больше ослабить карантинные ограничения и отменить требования касательно ношения масок и соблюдения безопасной дистанции в публичных местах.

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Об этом пишет местная газета "Verdens Gang" со ссылкой на свои источники.

Так, по словам источников издания, правительство страны возможные изменения будет обсуждаться 11 февраля, а официально о таком решении будет объявлено в субботу, 12 февраля. Ранее в правительстве заявляли, что Норвегия может отказаться от всех антиковидных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, до 17 февраля.

В свою очередь, накануне в Норвежском управлении здравоохранения выразили надежду, что вскоре страна вернется к нормальной повседневной жизни. Там подсчитали, что зимой из-за нового штамма "Омикрон" коронавирусом инфицируется от 3 до 4 миллионов норвежцев, а с марта пандемия пойдет на спад.

Стоит отметить, что ранее власти Норвегии уже отменили ряд ограничений. В частности, требование об удаленной работе, ограничение количества гостей в доме, на мероприятиях внутри помещений и на улице. В театрах и кинотеатрах можно не соблюдать безопасную дистанцию в один метр. Отменены также ограничения на продажу алкоголя в точках общественного питания, срок самоизоляции сокращен с шести до четырех дней.

Напомним, в Норвегии двумя дозами вакцины от СOVID-19 уже привиты более 70% населения в возрасте от 12 лет.

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