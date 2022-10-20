Возвращение Джонсонюка: бывший премьер Британии намерен бороться за должность главы правительства

Как свидетельствуют данные опроса, Джонсон имеет большие шансы во второй раз стать премьер-министром Британии.

Бывший премьер-министр Британии, верный друг Украины Борис Джонсон планирует бороться за пост главы правительства после отставки Лиз Трасс.

Об этом пишет The New York Times.

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"Ожидается, что Борис Джонсон будет баллотироваться в должность лидера Консервативной партии", сообщает американский журналист, руководитель лондонской газеты The New York Times.

Битанская международная интернет-компания по исследованию рынка и аналитике данных Yougov перед отставкой Трасс провела исследование, согласно которому преемником после главы британского правительства хотели бы видеть бывшего лидера Консервативной партии Бориса Джонсона.

"Каждый третий член Тори (32%) говорит, что Джонсон является тем человеком, которого он больше хотел бы занять, 23% — за бывшего канцлера и соперника за лидерство Риши Сунака и 10% — за министра обороны Бена Уоллеса", — так выглядят результаты соцопрос.

С точки зрения способности справиться с ролью премьер-министра, большинство членов считают, что четыре из списка из 11 потенциальных преемников были бы хорошей заменой. Трасс: Борис Джонсон (63%), Бен Уоллес (62%), Риши Сунак (60%) и лидер Палаты общин Пенни Мордаунт (54%).

ФОТО: сундуки

Выборы нового премьера Британии состоятся на следующей неделе. До этого времени Трасс будет занимать должность главы парламента Британии.

Лиз Трасс подала в отставку

В четверг, 20 октября, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время выступления на Даунинг-стрит заявила, что идет отставка. В должности главы правительства Британии она пробыла всего 44 дня, что является кратчайшим сроком в истории страны. По информации британских СМИ, причинами ее отставки стала радикальная налоговая реформа, повлекшая хаос в экономике, обвалившая фунт стерлингов и не нашедшая поддержки среди бизнеса страны. Именно из-за провала этой реформы накануне был уволен министр финансов Кваси Квартенга.

Мэри Элизабет "Лиз" Трасс была избрана премьер-министром Великобритании 6 сентября 2022 года. Она заменила в должности Бориса Джонсона. С 2021 года до своего назначения новой премьер-министром Лиз Трасс была министершей иностранных дел.

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