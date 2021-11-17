Возвращение "Гарри Поттера" и причины пожаров в домах престарелых в Украине: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- 1 января 2022 года на стриминге HBO Max выйдет специальный ретроспективный эпизод со всеми ключевыми актерами поттерианы и режиссером Крисом Коламбусом. Читать дальше –>
- Пожар в доме престарелых в Днепре, где погибли пять женщин — это четвертая трагедия в подобных заведениях только в этом году Читать далее –>
- Устав ООН не изменялся с 1973 года, так что не изображает мира ни де-факто, ни де-юре. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Читать дальше –>
- США выступили с призывом ко всем государствам ответственно вести себя в космосе из-за испытаний РФ противоспутникового оружия. Читать дальше –>
- Он подорожал и стал почти золотым: на базарах липовый и акациевый мед уже продают по 400 гривен за литр Читать далее ->