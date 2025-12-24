Возвращение "исторических земель": насколько далеко уходят имперские амбиции Путина

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин снова дал понять, что не отказался от максималистских целей в войне против Украины и рассматривает ее как часть более широкого проекта восстановления имперского влияния России.

Об этом говорится в материале Atlantic Council.

Выступая перед представителями Минобороны РФ в Москве 17 декабря Путин заявил, что цели вторжения в Украину будут достигнуты "безоговорочно". Он пригрозил, что в случае отказа Запада от "содержательных переговоров" Россия якобы будет "освобождать свои исторические земли" военным путем.

Подобная риторика не нова для российского лидера. Путин неоднократно оправдывал войну против Украины историческими аргументами и сравнивал современное вторжение с имперскими завоеваниями времен Петра I. В то же время очередные заявления вызывают обеспокоенность реальными границами его территориальных претензий.

Самая осторожная трактовка слов Путина касается оккупированной части Донбасса, которая остается под контролем Украины. Именно этот регион Кремль называет одним из ключевых условий прекращения огня. Однако российский президент все чаще использует термин Новороссия, который имеет значительно более широкое значение.

Во времена Российской империи Новороссией называли обширные территории юга и востока современной Украины, включая побережье Черного моря. Путин ранее давал понять, что в его представление о Новороссии могут входить такие города, как Одесса и Харьков, а также значительная часть украинской территории.

Особое место в этой идеологии занимает Киев. В кремлевской исторической мифологии столица Украины преподносится как "мать городов русских" и духовный центр русского православия. Сам Путин неоднократно отрицал легитимность украинской государственности, что делает любой мирный сценарий с сохранением независимого Киева неприемлемым для Кремля.

На основании публичных заявлений Путина эксперты все чаще приходят к выводу, что в его представлении "исторически российские земли" охватывают всю территорию Украины. Летом 2025 года он прямо заявил, что считает россиян и украинцев одним народом и что вся Украина принадлежит России.

Впрочем, амбиции Путина могут не ограничиваться только Украиной. Он неоднократно называл Советский Союз "исторической Россией" и открыто сожалел о его распаде. В такой логике под угрозой потенциальной агрессии оказываются страны Балтии, Польша, Финляндия, Молдова, Грузия, а также государства Центральной Азии.

На Западе все серьезнее относятся к подобным заявлениям. По данным Reuters, американская разведка считает, что Путин не отказался от планов полного подчинения Украины и пересмотра послевоенного устройства Европы. Особую тревогу это вызывает в странах Балтии и Польши.

Несмотря на скепсис относительно возможностей российской армии, аналитики отмечают: отсутствие скорых успехов РФ является следствием сопротивления Украины, а не недостатка имперских намерений Кремля. В случае поражения Украины Европа может столкнуться с новой волной агрессии, к которой пока не готова.

Эксперты отмечают, что идея освобождения исторических земель является лишь прикрытием для экспансионистской политики Путина. Любое мирное урегулирование, которое сохранит независимость Украины, будет расценивать Кремль как поражение. Именно поэтому давление на Россию, по оценкам специалистов, остается единственным реалистичным путём сдерживания дальнейшей агрессии.