Возвращение командиров "Азовстали": экс-прокурор рассказал, как Эрдоган опозорил Путина на весь мир

Чумак подчеркнул, что Эрдоган по-прежнему не проявлял слабости по отношению к РФ, а только работал на собственные интересы.

Возвращение командиров из "Азовстали", находившихся в российском плену под протекцией Турции, показало, что Путина никто не воспринимает серьезно и не испытывает страха перед Россией.

Такое мнение высказал бывший военный прокурор Украины Виктор Чумак в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Я думаю, что Эрдоган очень умный человек, умеющий очень удачно строить комбинации. Конечно, я могу ошибаться, однако на весь шантаж России относительно прекращения "зернового соглашения" у Эрдогана есть свои ответы. Вот такая история. И возвращение наших командиров из "Азовстали" является своеобразным показателем отношения Эрдогана к Путину. Или же можно иначе сказать, что это стало результатом этой войны и отношения к силе, или слабости самого Путина. Совершенно очевидно, что если бы существовал страх перед Россией или Путиным, то никто бы наших командиров не отдал бы", — заметил он.

Чумак подчеркнул, что Эрдоган по-прежнему не проявлял слабости по отношению к РФ, а только работал на собственные интересы. По его мнению, сейчас фактически состоялось соглашение между Украиной и Турцией.

Напомним, 8 июля в Украину из Турции из российского плена вернулись легендарные командиры "Азовстали" — Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. В этот же день вечером глава государства Владимир Зеленский и "азовцы" прибыли во Львов. Там состоялся молебен к 500-му дню войны.

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