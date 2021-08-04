Возвращение коронавируса в Ухань и вылет Тимановской в Польшу. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- США продолжат внимательно следить за расследованием смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из парков Киева. Читать дальше ->
- Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в среду, 4 августа, вылетела из Японии в Польшу, выдавшую ей гуманитарную визу. Читать дальше ->
- В Афганистане четыре человека погибли в результате нападения на дом министра обороны страны Бисмиллы Мохаммади в Кабуле. Читать дальше ->
- В китайском Ухане, где в 2019 году впервые зафиксировали COVID-19, на коронавирус проверят 11 миллионов человек. Инфекция вернулась в город впервые за более чем год. Читать дальше ->
- В Нью-Йорке вскоре для работы и посещения помещений ресторанов, спортивных залов, спектаклей или кружков гражданам нужно будет иметь подтверждение вакцинации от COVID-19. Читать дальше ->