"Возвращение" Кубани и Белгородщины: о чем действительно говорит указ Зеленского о восстановлении национальных прав украинцев в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Однако наше государство не выдвигает никому территориальных претензий и борется исключительно за восстановление контроля за своими территориями в пределах международно признанных границ.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

“На протяжении десятилетий Россия пыталась использовать русское этническое и русскоязычное сообщество Украины как фактор давления на Киев, инструмент дестабилизации и разрушения нашего государства. В то же время миллионов украинцев в самой России были лишены возможности полноценно удовлетворять свои культурные потребности и обречены на русификацию”, — отмечают в Центре.

Но указ Владимира Зеленского направлен на обеспечение национальных прав украинцев, которые находятся в России и восстановление справедливости в отношении украинской общины, которая является одной из наиболее дискриминированных в РФ.

"Украинское государство обязано сохранить память и рассказать миру правду об украинцах и других порабощенных кремлем народах", — акцентировали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним, что президент поручил властям разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России.

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