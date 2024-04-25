Возвращение мужчин в Украину: в Литве заявили о готовности помочь государству

Не исключено, что Литва ограничит украинских мужчин в соцвыплатах, разрешениях на работу, документах.

Литва может помочь Украине вернуть уехавших за границу мужчин призывного возраста. Однако сначала Вильнюс дождется, как эту процедуру будет проводить Польша.

Об этом заявил глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас, передает Delfi.

Как сообщает издание, министр признал, что литовским властям необходимо подумать, как помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Однако Кащюнас указал, что Литва пока не рассматривает конкретные меры и следит за тем, какие решения по этому поводу примет Польша.

"Направление правильное. В какие меры это превратится, наверное, пока трудно сказать. Пожалуй, об этом нужно будет говорить конкретно", — сказал министр обороны Литвы.

"Никто, конечно, не будет их (мужчин – ред.) собирать и отвозить в Украину – этого не будет. Но (можно ограничить их – ред.) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, как я слышу и от польской стороны. Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы", – сказал Кащюнас.

Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности его государства помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Он также сообщил, что Польша давно предлагала Украине помочь в идентификации военнообязанных.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Скандал на скандале! Польша может депортировать украинцев призывного возраста?

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