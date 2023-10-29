Возвращение похищенных Россией детей: на Мальте договорились о международной коалиции

Во время встречи на Мальте советников по национальной безопасности и внешней политике делегация Канады предложила создать международную коалицию стран, которая будет способствовать возвращению украинских детей, депортированных или принудительно перемещенных Россией с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины.

Эту инициативу поддержали многие страны – участники мероприятия.

Также читайте Россия депортировала с оккупированных территорий 19549 детей — Офис генпрокурора

Предложение о международной коалиции станет продолжением плана Bring Kids Back UA, предложенного президентом Зеленским, и элементом реализации Украинской формулы мира в части возвращения депортированных детей, освобождения гражданских заложников и военнопленных, подготовленного и представленного на Мальте международной рабочей группой, в которую вошли представители почти 30 стран. и международных организаций.

В пресс-службе президента Украины отметили, что массовая депортация и целенаправленное похищение украинских детей для их дальнейшей русификации является спланированной геноцидной политикой РФ.

Кроме того, в российском плену находятся тысячи украинских военнослужащих, нуждающихся в помощи. Россия не предоставляет к ним доступ международным организациям, таким как ООН и МККК, для мониторинга условий их содержания.

Как сообщалось ранее, 28 октября на Мальте состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации Формулы мира президента Владимира Зеленского и принципов восстановления мира в Украине, в которой приняли участие представители государств и международных организаций.

Напомним, недавно уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова отчиталась, что оккупанты вывезли в страну-агрессор более 700 тыс. украинских детей с начала полномасштабного вторжения. В отношении этой российской чиновницы и президента РФ Владимира Путина в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест за незаконный вывоз в Россию украинских детей.

Читайте также: