Возвращение России в "Большую семерку": во Франции отреагировали на пожелание Трампа

Министр Европы и иностранных дел Жан-Ноэль Барро прокомментировал последние заявления по поводу реинтеграции РФ в G7.

Возвращение России в G7 является "немыслимым", как заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Об этом сообщает французский телеканал TF1 со ссылкой на слова министра.

Жан-Ноэль Барро прокомментировал последние заявления по поводу реинтеграции РФ в "Большую семерку" (G7), напомнив, что это группа наиболее развитых демократий.

"Россия ведет себя все меньше и меньше как демократия, а также нападает на других членов G7, в частности Францию, несдержанным и беззастенчивым способом", — добавил он.

Отметим, что G7 представляет собой группу из таких государств, как США, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада и Япония.

РФ исключили из группы после аннексии Крыма, однако на днях президент США Дональд Трамп заявил о своей идее по возвращению России.

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