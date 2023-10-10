Возвращение России в Совет ООН по правам человека подорвет доверие к организации - США

Избрание в Совет представителей России, в тот момент, когда он совершает военные преступления, станет пятном на организации.
Если Россия будет возвращена в Совет ООН по правам человека, то доверие к этой организации будет подорвано.
Об этом заявил представитель по специальным политическим делам Постоянного представительства США при ООН Роберт Вуд.
Дипломат заявил, что Совет по правам человека — это ключевой орган ООН, среди задач которого есть пропаганда уважения к людям и защита во всех уголках мира.
Представитель США заявил, что повторение избрания в Совет представителей России, в тот момент, когда он совершает военные преступления, станет пятном на организации, которая подорвет доверие ко всей ООН.
“Несмотря на ее попытки оспорить и переложить вину, буду откровенным: именно действия России делают ее непригодной к членству в Совете по правам человека. Какие еще доказательства необходимы международному сообществу?», — заявил Вуд.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия в ООН призналась, что виновна в ударе по селу Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 52 мирных жителя.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ООН сообщили, сколько гражданских погибло в Украине с начала полномасштабной войны.
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