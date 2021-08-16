Возвращение старых порядков: как талибы за несколько недель захватили Афганистан и нагнали ужас на весь мир

Сегодня жители Афганистана проснулись в новой реальности — под властью талибов. И хотя те уверяют, что "позаботятся о безопасности гражданских", люди в отчаянии бегут за пределы страны куда глядят глаза.

15 августа радикальное исламистское движение "Талибан" объявило, что Афганистан полностью находится под его контролем. Боевики начали стремительное наступление и за считанные недели захватили страну, которая последние 20 лет жила в состоянии войны и в конце концов так и не нашла право на свободное и мирное существование.

ТСН.ua собрал хронологию событий, которые произошли на этих выходных в Афганистане и привели к горькому завершению почти двух десятилетий войны.

Падение Кабула

Боевики исламистского движения "Талибан" активизировались после вывода войск США. В течение последнего месяца они вели наступательную операцию и захватывали город за городом — некоторые, включая ключевой город Джалалабад, сдавались даже без боя. В то же время афганские военные и мирные жители бежали в Таджикистан, Узбекистан и другие страны.

15 августа пала столица Афганистана Кабул — последний город, который оставался под контролем правительственных сил. По словам чиновников, обошлось без боевых действий. Боевики "Талибана" якобы приказали бойцам воздержаться от насилия и не делать беспорядка, а афганские власти договорились о мирной передачи власти временному правительству, чтобы избежать кровопролития. Впрочем, по обновленным данным, талибы настаивают на том, не будут создавать переходное правительство и намерены добиваться, чтобы им передали официальную власть в стране.

Боевики "Талибана" патрулируют внутри города Кандагар / Associated Press

"Афганский народ не должен беспокоиться... Нападения на город не будет, и будет мирный переход власти к переходному правительству", — заявил министр внутренних дел Афганистана Абдулла Саттара Мирзаквали.

В то же время пресс-секретарь политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. "Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, — свободы нашей страны и независимости нашего народа", — сказал он.

Талибы уверяют, что обеспечат безопасность граждан и дипломатических миссий. "Вскоре ситуация в городе нормализуется, и горожане с полным удовольствием вернутся к нормальной жизни", — цитирует заявление боевиков агентство "Интерфакс".

Однако по последним событиям, которые разворачиваются в Кабуле видно, что ситуация далеко не такая обнадеживающая: люди в панике бегут из районов, где власть захватили исламисты, и пытаются вылететь из страны. Из последних слов министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, "нужно смириться с тем, что некоторые не смогут вернуться из Афганистана".

Внутренне перемещен афганский мальчик из северных провинций, сбежавший из дома из-за боев между талибами и афганскими силовиками, скрывается в общественном парке Кабула / Associated Press

Побег президента

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в неизвестном направлении. По разным данным, он мог улететь в Таджикистан, Оман или Узбекистан. В своем Facebook Гане объяснил, что решил вылететь для того, чтобы предотвратить кровопролитие. Теперь "Талибан" столкнулся с "новым историческим испытанием. Либо они будут защищать имя и честь Афганистана, либо предоставят приоритет другим местам и сетям", — добавил он.

Министр обороны страны Бисмилля Хан Мохаммади осудил поведение президента. "Они связали нам руки за спиной и продали Родину, проклятый богач и его банда", — написал он в Twitter.

Между тем талибы заняли президентский дворец и здание парламента Афганистана. В Сети уже появились кадры, как боевики осваиваются в кабинетах и позируют перед камерами. Террористы даже сняли со стены одного зала и вынесли флаг Афганистана.

Al Jazeera currently showing live pictures of the Taliban inside the Presidential Palace in Kabul. pic.twitter.com/OOwzDivAtj — Oliver Varney (@OliverVarney) August 15, 2021

Полный хаос: местные цепляются за самолеты и разбиваются

В захваченном боевиками Кабуле нарастает хаос. Регулярные рейсы отменили, летают только военно-транспортные самолеты, а потому в аэропорту началась паника. Местные пытаются бежать из своей страны. Самолеты переполнены, но люди посильнее пытаются втиснуться.

В международном аэропорту Кабула местные отчаянно пытаются вылететь, цепляясь за шасси или двигатель самолета. Впрочем, для некоторых такие действия закончились фатально. По меньшей мере три человека упали с самолета во время полета и погибли.

Catastrophic: Three people thrown out from a plane. Kabul residents confirm to me. pic.twitter.com/0Wg3gEkCNw — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021

Еще пятеро погибли после того, как американские военные открыли "предупредительный" огонь, ведь люди массово штурмовали самолеты, чтобы покинуть территорию страны.

В столице ввели комендантский час, а магазины и учреждения закрыли. Талибы выпустили заключенных из тюрьмы Кабула: в Сеть попало видео, как те с вещами просто выходят на свободу. Многие спешат покинуть столицу или по крайней мере пытаются забрать свои сбережения из банков. Впрочем, есть и те, кто радуются приходу радикальных исламистов и надеются, что именно они теперь наведут порядок.

KABUL AIRPORT: Apocalyptic scenes continue to play out as Afghanistan falls into the hands of the Taliban



pic.twitter.com/5cZLEPHCHj — Drew Hernandez (@DrewHLive) August 16, 2021

В шоке: власти США признают, что просчитались

В администрации президента США Джо Байдена признают просчет. Стремительное падение национальных сил и правительства Афганистана стало шоком для Байдена и членов его администрации. Еще недавно американская разведка прогнозировала, что правительство Афганистана может упасть через полгода, как только американские и другие международные войска полностью выедут, а не через несколько недель.

Теперь чиновники откровенно признают, что удивлены тем, что произошло. "Дело в том, что мы видели, что эти силы (силы национальной безопасности Афганистана. — Ред.) не смогли защитить страну. И это произошло быстрее, чем мы ожидали", — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен CNN.

Insane. Do not have any other words.



The Kabul Airport.



pic.twitter.com/ylraJsDyme — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Отметим, активное наступление талибов начался после выведения американских войск. 1 мая США начали выводить военный контингент из Афганистана, таким образом требуя положить конец самой длинной в американской истории войне — в течение 20 лет войска США дислоцировались в "горячей точке" для поддержки афганских правительственных вооруженных сил и противостояния терроризму. Это окончательно развязало руки талибам.

Джо Байден был убежден, что вывод американских войск из Афганистана не приведет к краху афганского правительства. В июле, отвечая на вопрос журналистов, он уверял, что армия Афганистана значительно превосходит "Талибан" и "оснащена не хуже любой армии в мире".

Что будет дальше

В ближайшее время талибы намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан. По неподтвержденным данным, 16 августа в столице Катара Дохе могут состояться переговоры между представителями талибов и официальных властей Афганистана.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что в стране "для предотвращения хаоса" создан Координационный совет, однако его статус точно неясен. Талибы заявили, что не собираются создавать переходное правительство и будут добиваться передачи им официальной власти в стране напрямую.

Открытым вопросом остается, как далеко готовы зайти талибы и другие джихадисты, и что будет с остальными региона Средней Азии — Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменистаном и рядом стран, куда сбежали большая часть мигрантов.

Внутренне перемещена афганская женщина стоит со своими дочерьми перед импровизированным навесом в лагере, убегая от боев между талибами и афганскими военными / Associated Press

Афганистан вернулся к ситуации, похожей на ту, что была в 1990-х годах, когда к власти пришли талибы. Это знаменовало резкое ограничение гражданских свобод и прав, особенно для женской части населения. Им было запрещено :

выходить из дома без сопровождения кого-то из родственников мужского пола,

носить любую другую одежду, кроме бурки или паранджи,

водить автомобиль и ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами,

лечиться у медиков-мужчин,

любой вид работы по найму,

смеяться и громко разговаривать и еще много ограничений и запретов.

Похоже, что талибы планируют восстановить старые порядки.

Новости мира: "Талибан" захватил Кабул - сотни людей пытаются бежать из столицы через аэропорт

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