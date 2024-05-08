Возвращение украинских мужчин домой: Литва сделала заявление

Впрочем, некоторым мужчинам могут отказать в предоставлении вида на постоянное проживание.

В Литве возразили сообщения о том, что Вильнюс поможет отправлять украинских мужчин призывного возраста домой.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает Financial Times.

По ее словам, ЕС гарантировал защиту украинским гражданам. В частности, мужчинам – по крайней мере до марта 2025 года.

"Мы не будем организовывать депортации или разыскивать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно", — подчеркнула глава литовского правительства.

Впрочем, если Киев докажет, что мужчина уклоняется от военной службы, ему могут отказать в предоставлении вида на постоянное проживание.

Шимоните подчеркнула, что "стремится помочь Украине гарантировать, что у нее есть потенциал для обновления своих вооруженных сил и позволить людям, которые воевали в течение длительного времени, отдохнуть".

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, может ли Украина прибегнуть к принуждению в вопросе возвращения военнообязанных в Украину.

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