Возвращение украинских мужчин домой: власти Венгрии сделали заявление

Украинцы сами будут решать – ехать домой или нет.

Венгрия не будет выдавать Украине беженцев, в частности, мужчин призывного возраста. Украинцы сами будут решать, возвращаться им или нет.

Об этом заявил вице-премьер Венгрии Жолт Симьен, пишет atv.hu.

По его словам, каждый беженец из Украины в Венгрии — это свободный человек, который сам решает, оставаться ли ему здесь, переехать на Запад или вернуться назад.

"Венгрия не будет выдавать беженцев в Украину. Каждый беженец из Украины находится в полной безопасности в нашей стране, и он получает всю необходимую помощь, будь то венгр или украинец", – сказал он.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, может ли Украина прибегнуть к принуждению по вопросу возвращения военнообязанных в Украину.

В то же время в Литве допускают, что могут способствовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Там заявляют, что еще не рассматривали конкретные сценарии и следят за действиями Польши по этому вопросу.

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