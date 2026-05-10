Возвращение украинцев из-за границы: одна из стран ЕС уже готовит для этого программу

После завершения действия директивы ЕС о временной защите правительство Ирландии начнет реализовывать программу добровольного возвращения украинских беженцев домой. Таким образом в этой стране стремятся избежать чрезмерной нагрузки на национальную систему социальной защиты.

Об этом сообщает The Times.

Вместо выплат на содержание беженцев из Украины власти Ирландии будут финансировать их возвращение.

При этом основные пакеты финансовой поддержки станут доступными для украинцев только после их физического возвращения в Украину на постоянное проживание. Это должно предотвратить возможные злоупотребления.

Пакет помощи рассчитан на покрытие расходов, связанных с переездом и восстановлением жизни на родине. Кроме выплаты «подъемных», ирландское правительство планирует полностью брать на себя расходы на авиаперелет для тех, кто решит вернуться.

Главной целью инициативы является стимулирование украинцев к участию в восстановлении собственного государства и реинтеграции в родное общество.

При этом в программе акцентировали на связи между безопасностью и возвращением в Украину. Массовый выезд украинцев будет зависеть от восстановления инфраструктуры на территориях, пострадавших от военных действий.

Что изменится для украинцев в Ирландии

Условия пребывания для тех украинцев, которые будут оставаться в Ирландии, постепенно будут становиться жестче.

Уже в октябре этого года размер ежемесячной выплаты будет уменьшен: вместо нынешних 600 евро украинцы будут получать только 400 евро.

Для тех, кто не планирует возвращаться в ближайшее время, в сентябре стартует специальная программа разрешений, которая позволит легализовать свое пребывание через схемы, подобные разрешениям на трудоустройство, но при более строгих критериях.

Напомним, после вероятного завершения режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года главным приоритетом Украины станет создание условий для безопасного и добровольного возвращения граждан.

Значительная часть украинцев, которые сейчас находятся за границей, сохраняют тесную связь с родиной через имущество и бизнес. Именно эти факторы станут решающими в вопросе их возвращения после завершения боевых действий.

