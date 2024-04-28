Возвращение военнообязанных в Украину: в МИД Польши оценили возможное участие

Там подчеркнули, что ранее украинская сторона говорила о несколько ином подходе к ситуации.

Помощь Польше Украине в возвращении мужчин мобилизационного возраста домой может быть “этически неоднозначной”.

Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24.

" Страна действительно должна проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защищать Родину", — отметил Сикорский.

В то же время он добавил, что ему неизвестны украинские инициативы после принятия закона о мобилизации. По его словам, когда он впервые побывал в Киеве в должности министра, украинская сторона говорила о несколько ином подходе к урегулированию этой ситуации.

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“А именно, что у них будет справка для своих граждан о том, что кто-то имеет урегулированные отношения с военной службой. И они просили, чтобы тем, кто не имеет такой справки, не продолжать социальные выплаты», — отметил Сикорский.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко поддержал решение МИД о прекращении предоставления консульских услуг находящимся за рубежом украинским мужчинам.

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