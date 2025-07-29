Возвращение животного, потерянного более 100 лет назад, в Атлантический лес, ошеломило ученых

Южноамериканский тапир

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В январе 2025 года в бразильском Атлантическом лесу произошло действительно исключительное событие: американское тапир, млекопитающее, которого считали пропавшим в этом регионе более столетия, снова было замечено. Камеры наблюдения в государственном парке Куньямбебе зафиксировали трех величественных животных, мирно блуждавших по густому ландшафту. Эта новость ошеломила ученых и природоохранников по всему миру.

Об этом пишет T4.

Последний раз тапира в этой местности официально видели в 1914 году — целых 111 лет назад. К началу XX века этот вид исчез из региона из-за уничтожения среды обитания, охоты и расширения человеческой деятельности. Тот факт, что животные смогли выжить, оставаясь незамеченными так долго, демонстрирует невероятную устойчивость как самого вида, так и экосистемы.

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Ученые рассматривают несколько теорий, объясняющих этот удивительный возврат. Одна из гипотез предполагает, что небольшая реликтовая популяция тапиров могла тайно выживать в регионе, избегая контакта с людьми. Другая возможность состоит в том, что эти животные мигрировали из соседних районов, где вид сохранился, возможно, благодаря успешным мерам по сохранению. Также вероятно, что этот возврат является прямым результатом неутомимой работы местных природоохранных групп, которые в последние десятилетия значительно активизировали усилия по защите Атлантического леса.

Возвращение тапира чрезвычайно важно для экосистемы. Этих животных часто называют «садовниками леса», поскольку они играют ключевую роль в поддержании биоразнообразия. Путешествуя по лесу, они потребляют разнообразные фрукты и растения, распространяя семена на большие расстояния. Это способствует регенерации леса и обеспечивает разнообразие видов растений. Кроме того, тапиры обогащают почву питательными веществами и прокладывают тропы, которыми пользуются другие животные.

Мать и теленок были среди изображений, зафиксированных камерами в этом районе / © Shutterstock

Однако будущее тапира остается хрупким. Согласно оценкам на 2025 год, его глобальная популяция насчитывает всего около 4600 особей, и вид до сих пор классифицируется как «уязвимый». Главной угрозой остается фрагментация среды обитания из-за вырубки лесов и расширения сельского хозяйства.

В ответ на это открытие власти Бразилии уже принимают меры для обеспечения долговременного выживания тапиров. Планируется расширение заповедных территорий вокруг парка Куньямбебе и создание «экологических коридоров», соединяющих изолированные участки леса. Это позволит тапирам и другим видам свободно передвигаться между средами обитания, что повысит генетическое разнообразие и уменьшит риски, связанные с изоляцией.

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