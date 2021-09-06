"Возвышенный герой и неутомимый смельчак": Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

По словам президента Франции, он навсегда останется замечательным.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной актера Жан-Поля Бельмондо.
"Он навсегда останется великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы находили самих себя", — написал он в понедельник, 6 сентября, на своей странице в Twitter.
Напомним:
- Стало известно о смерти легендарного французского актера Жана-Поля Бельмондо. Его не стало в возрасте 88 лет. Смерть культового актера подтвердил его адвокат, он также отметил, что артист умер сегодня, 6 сентября. Причина смерти актера не уточняется.
- Жан-Поль Бельмондо: "профессионал", которого мы любили — ТСН.ua собрал интересные факты из его биографии.