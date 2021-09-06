"Возвышенный герой и неутомимый смельчак": Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

По словам президента Франции, он навсегда останется замечательным.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной актера Жан-Поля Бельмондо.

" Он навсегда останется великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы находили самих себя ", — написал он в понедельник, 6 сентября, на своей странице в Twitter .

Напомним:

Стало известно о смерти легендарного французского актера Жана-Поля Бельмондо. Его не стало в возрасте 88 лет. Смерть культового актера подтвердил его адвокат, он также отметил, что артист умер сегодня, 6 сентября. Причина смерти актера не уточняется.

Его не стало в возрасте 88 лет. Смерть культового актера подтвердил его адвокат, он также отметил, что артист умер сегодня, 6 сентября. Жан-Поль Бельмондо: "профессионал", которого мы любили — ТСН.ua собрал интересные факты из его биографии.

Никто не верил, что он станет успешным актером – звездная история Жан-Поля Бельмондо

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