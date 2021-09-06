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"Возвышенный герой и неутомимый смельчак": Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

"Возвышенный герой и неутомимый смельчак": Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Associated Press

По словам президента Франции, он навсегда останется замечательным.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной актера Жан-Поля Бельмондо.

"Он навсегда останется великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы находили самих себя", — написал он в понедельник, 6 сентября, на своей странице в Twitter.

Напомним:

Никто не верил, что он станет успешным актером – звездная история Жан-Поля Бельмондо

Никто не верил, что он станет успешным актером – звездная история Жан-Поля Бельмондо
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