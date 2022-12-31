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Вперемешку с предновогодними фейерверками в Стокгольме раздались выстрелы: есть раненые (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
802
Время на прочтение
2 мин
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Вперемешку с предновогодними фейерверками в Стокгольме раздались выстрелы: есть раненые (видео)

Фото: скриншот с видео

Стрельба произошла возле McDonald's в столице Швеции, пулевые отверстия обнаружены внутри ресторана.

Вечером 31 декабря в шведской столице Стокгольме во время взрывов от новогодних фейерверков, запущенных неизвестными злоумышленниками, раздались выстрелы. По информации полиции, по меньшей мере три человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Об этом сообщает местное издание Aftonblade.

Стрельба произошла возле McDonald's в районе Веллингбю. В самом ресторане выбито окно и есть отверстия от пуль на стенах.

На место происшествия прибыло несколько полицейских машин и кареты скорой помощи. Территорию вокруг обследуют с помощью полицейских собак и вертолета.

Полиция также установила блокпосты на выездах из Стокгольма. Несколько человек доставлены в полицейский участок на допрос.

Как сообщает издание, это далеко не первая стрельба в Стокгольме за последние несколько дней. В шведской столице также раздавались взрывы. Полиция проверяет, есть ли связь между сегодняшним инцидентом и предыдущими событиями.

Местные жители утверждают, что выстрелы произошли вперемешку с запуском фейерверков. В издании предположили, что таким образом злоумышленники, устроившие стрельбу, отвлекали внимание.

В соцсетях опубликовано видео с места стрельбы.

Напомним, ранее убийство вооруженным мужчиной четырех человек в курдском культурном центре и соседнем курдском кафе в центре Парижа всколыхнуло курдскую общину во французской столице и вызвало стычки между разъяренными курдами и полицией.

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Дата публикации
Просмотры
802
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