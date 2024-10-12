Впервые ЕС официально выдал визы дезертирам из России, один из которых воевал в Украине — BBC

В начале октября дезертиры прибыли в Францию, где начали процесс получения убежища.

Власти Европейского Союза впервые выдали визы группе российских дезертиров, среди которых участник войны с Украиной.

Об этом сообщило издание BBC.

Среди лиц, получивших визы, один, участвовавший в войне против Украины. Другие трое — кадровые офицеры, а двое — мобилизованные, избежавшие отправки на фронт.

Правозащитники отмечают, что для европейских властей важно было не только само дезертирство, но и четкая антивоенная позиция дезертиров.

Шесть российских дезертиров в начале октября прибыли во Францию, где начали процесс получения убежища. Национальный суд Франции по правам на убежище в июле 2023 года принял решение, подтверждающее право дезертиров и сторонников на убежище.

Напомним, в ночь на 12 октября 2024 года россияне снова атаковали Украину, используя ракеты и 28 беспилотников. Атака осуществлялась из Белгородской области и из районов Курск и Приморско-Ахтарск.

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