Впервые после Второй мировой войны: глава ультраправых сформирует новое правительство Австрии — Bloomberg

Глава ультраправой Партии свободы получил мандат от президента Австрии на формирование правительства.

Лидер ультраправой пророссийской "Австрийской партии свободы" Герберт Кикль получил мандат от президента Александра Ван дер Беллена на формирование правительства, что приблизило его к должности канцлера.

Об этом пишет Bloomberg.

"Я не легкомысленно взялся за этот шаг. Я буду продолжать обеспечивать соблюдение принципов и норм нашей конституции", — сказал Ван дер Беллен журналистам 6 января.

Накануне канцлер Карл Нехаммер не смог сформировать центристскую коалицию и ушел в отставку.

Затем 56-летний Кикл встретился с Ван дер Белленом в Вене, чтобы обсудить формирование правительства.

Глава пророссийской партии Герберт Кикль: что о нем известно

Кикль — австрийский политик, возглавляющий с июня 2021 года "Австрийскую партию свободы" (FPÖ). Ранее он занимал должность министра внутренних дел и генерального секретаря FPÖ.

Как отмечает Bloomberg, если Герберт Кикль возглавит австрийское правительство, это станет первым случаем, когда ультраправая партия председательствует в стране по окончании Второй мировой войны.

Партия свободы вела предвыборную кампанию на пророссийской, антимигрантской и климатоскептической платформе.

Также источник называет Кикля одним из наименее популярных политиков страны, однако отмечают, что он смог привести свою партию к "вершине власти". Политик "агрессивно выступал против мандата на вакцину во время пандемии и поддерживал ультраправых активистов, пропагандировавших массовую депортацию иммигрантов".

Также Кикль обещал сотрудничать с "противоречивым премьер-министром соседней Венгрии" Виктором Орбаном.

Напомним, 4 января исполняющий обязанности канцлера Австрии консерватор Карл Негаммер объявил о намерении уйти в отставку из-за провала переговоров о создании правительственной коалиции без ультраправой, пророссийской и антимигрантской "Партии свободы".

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