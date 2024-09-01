Впервые после Второй мировой войны: в Германии ультраправые побеждают на местных выборах — экзитпол

Сформировать местное правительство победителям выборов вряд ли удастся, никто не хочет объединяться с ними в коалицию.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), обвиняемая в приверженности России, по данным экзитпола, набрала наибольшее количество голосов на местных выборах в федеральной земле Тюрингия. Это первая победа ультраправой немецкой партии с 1945 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, в федеральной земле Саксонии прогнозируется чрезвычайно острая борьба между АдГ и Христианско-демократическим союзом (ХДС). По предварительным оценкам христианские демократы опережают ультраправых всего на 1,5%: ХДС набирает 31,5%, а "Альтернатива для Германии" — 30%.

Это лучшие результаты, когда-либо достигавшие АдГ на федеральных выборах или на уровне одной из 16 федеральных земель.

Также читайте Немецкие ультраправые за день до вторжения РФ подготовили циничный призыв к правительству ФРГ — Bild

Как свидетельствует опрос, сейчас эта ультраправая партия является самой популярной в восточной Германии перед федеральными выборами, запланированными на сентябрь 2025 года, и уступает только ХДС в целом по стране с показателями 16-19%.

Несмотря на то, что "Альтернатива для Германии" одержала победу в Тюрингии, сформировать местное правительство ультраправым вряд ли удастся — ни одна другая партия не желает объединяться в коалицию с партией. которая неоднозначно относится к нацистскому прошлому страны, а ее лидер в Тюрингии Бьорн Гёке был дважды осужден за публичное повторение двух нацистских лозунгов.

Однако благодаря высокому представительству в земельном парламенте АдГ может заблокировать некоторые решения, требующие 2/3 голоса, например назначение судей.

Напомним, в прошлом году представитель от этой партии, которая направлена против евроинтеграции и против иммиграции иностранцев и имеет яркие пророссийские позиции, Роберт Сессельма победил на выборах в городе Зоннеберге, расположенном в земле Тюрингия.

Читайте также: