Впервые после Второй мировой: Япония отправляет войска на Филиппины — что известно об операции

Япония впервые после Второй мировой проведет обучение на Филиппинах. / © Associated Press

Реклама

Японские Силы самообороны примут участие в военных учениях на территории Филиппин. Это произойдет впервые со времен завершения Второй мировой войны. Речь идет о существенном углублении военного сотрудничества между Токио и Манилой на фоне напряженности в отношениях с Китаем.

Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на сообщение спикера армии Филиппин Луи Демалы.

По данным филиппинской армии, около 300 военнослужащих Сухопутных сил самообороны Японии присоединятся к ежегодным совместным учениям Salaknib, которые состоятся в апреле с участием также военных США.

Реклама

«Это первый случай их полноценного участия в учениях», — отметил Демала.

Он также добавил, что к маневрам присоединится Австралия.

Что известно о военных учениях Японии

Ранее Япония участвовала в подобных американо-филиппинских учениях преимущественно как наблюдатель или в качестве вспомогательной стороны. Теперь впервые на протяжении послевоенной истории японские военные будут непосредственно вовлечены в наземные боевые тренировки.

Главнокомандующий вооруженными силами Филиппин Ромео Браунер-младший отметил историческое значение события.

Реклама

«После 1945 года мы впервые снова увидим японские боевые подразделения на филиппинской земле. Это очень символично, ведь тогда мы были по разные стороны войны, а теперь союзники», — сказал Ромео Браунер-младший.

Активизация сотрудничества между Японией и Филиппинами проходит на фоне территориальных споров с Китаем в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Обе страны являются союзниками США и входят в так называемую «первую островную цепь», которая имеет стратегическое значение для сдерживания влияния Пекина в Тихом океане.

Важным фактором стало и вступление в силу в прошлом году соглашения о взаимном доступе, упрощающее пребывание военных контингентов обеих стран на территории друг друга.

Ожидается, что японские военные также впервые присоединятся к более масштабным учениям Balikatan, которые являются ключевыми в сотрудничестве США и Филиппин и запланированы на вторую половину апреля. Точное количество участников пока не разглашается, однако, по словам Браунера, оно превысит показатели предыдущих лет (в 2025 году участвовало около 150 японских военных).

Реклама

В Минобороны Японии пока воздерживаются от комментариев, отметив, что детали еще согласовываются.

Ранее японские силы уже приобщались к морским учениям вместе с США и Филиппинами, а также принимали участие в гуманитарных миссиях и тренировках по ликвидации последствий стихийных бедствий в регионе.

Япония идет на военный союз с Германией

Германия также стремится углубить оборонные связи с Японией и предлагает заключить новое соглашение, упростившее пребывание военных обеих стран на территории друг друга. Инициативу озвучил Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Японию, сообщает Рolitico.

После переговоров с японским коллегой Синдзиро Коидзуми на военно-морской базе Йокосука Писториус заявил, что Берлин предложил заключить так называемое соглашение о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement). Она стремится упростить обмен военнослужащими и значительно уменьшить бюрократические процедуры.

Реклама

Подобные договоренности позволяют странам-партнерам легче размещать войска на территории друг друга для учеб, тренировок или операций. Япония уже имеет аналогичные соглашения, в частности с Великобританией и Австралией, в рамках расширения сотрудничества в области безопасности на фоне роста напряженности в регионе.

Новая инициатива свидетельствует о переходе Германии от эпизодического присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности через обучение и краткосрочные миссии, к более системному военному сотрудничеству с партнерами.

Писториус подчеркнул, что предложение является частью более широкого ответа на глобальную нестабильность. По его словам, актуальные события на Ближнем Востоке, в частности, вокруг Ирана, подчеркивают важность безопасности морских путей. Япония в значительной степени зависит от импорта энергоносителей через Ормузский пролив.

«Свобода морских маршрутов должна быть гарантирована и защищена», — заявил глава Минобороны ФРГ.

Реклама

Он также подчеркнул, что Германия и Япония имеют общий интерес в обеспечении стабильности мировой торговли и соблюдении международного права.

«Нас объединяет убеждение, что верховенство права должно преобладать», — отметил Писториус.

Отметим, что сближение Берлина и Токио — тоже реакция на рост вызовов со стороны авторитарных государств — от войны России против Украины до активности Китая и Северной Кореи в Азии. Обе страны чаще рассматривают эти угрозы как взаимосвязанные, что стимулирует усиление двустороннего оборонного сотрудничества.

Война на Ближнем Востоке обостряется

Накануне из-за постоянных обстрелов и угроз взрывов на атомных объектах ситуация на Ближнем Востоке становится критической. А мировые лидеры и международные организации предупредили о риске глобальной катастрофы и необратимых последствиях для экологии.

Реклама

Тем временем Иран совершил масштабную атаку ракетами по объекту США, о чем сообщил Дональд Трамп. По его словам, Иран выпустил 100 ракет «по очень важному для нас объекту».