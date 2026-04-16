Впервые с 1983 года: Трамп объявил о перемирии между еще двумя странами

Трамп похвастался, что урегулировал уже 10-ю войну / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о перемирии между Ливаном и Израилем.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что провел «отличные переговоры» с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По его словам, обе стороны согласились официально начать 10-дневное прекращение огня в следующий вторник в 17:00 по восточному времени (00:00 среды по Киеву).

«Во вторник две страны впервые за 34 года встретились здесь, в Вашингтоне, с нашим великим государственным секретарем Марко Рубио. Я поручил вице-президенту Джею Ди Вэнсу и государственному секретарю Рубио, совместно с главой Объединенного комитета начальников штабов Дэном "Разином" Кейном, работать с Израилем и Ливаном для достижения крепкого мира. Для меня было честью урегулировать 9 войн по всему миру, и эта будет моей 10-й, поэтому давайте сделаем это», — заявил президент США.

В дополнение к только что опубликованному заявлению Трамп пригласил премьер-министра Израиля Нетаньяху и президента Ливана Ауна в Белый дом «для проведения первых конструктивных переговоров между Израилем и Ливаном с 1983 года».

«То есть с тех пор, как прошло уже очень много времени. Обе стороны стремятся к миру, и я верю, что он наступит, причем очень скоро», — подчеркнул президент США.

Война между Израилем и Ливаном

Напомним, что израильская армия уже несколько недель воюет на юге Ливана, где заняла так называемую зону безопасности к югу от реки Литани, чтобы создать буферную зону между этой территорией и северными израильскими населенными пунктами.

По информации BBC, города и поселки на юге Ливана стираются с лица земли в результате израильских ударов. Анализ материалов, проведенный BBC Verify, показал, что со 2 марта было уничтожено более 1400 зданий. На фоне конфликта Ливан страдает от гуманитарного кризиса.

Израиль в свою очередь оправдывает военные действия борьбой с проиранской Хезболлой.

Два дня назад Ливан и Израиль провели свои первые дипломатические переговоры за три десятилетия.