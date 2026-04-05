Впервые с 2019 года: в России стремительно рушится рейтинг Путина, а пропаганда пошла на внезапный "бунт" — ISW

Путін / © Associated Press

В России фиксируют рост недовольства среди населения из-за усиливающейся цензуры, происходящей в последние недели. Как свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения, уровень доверия президенту Владимиру Путину снизился на пять процентных пунктов — с 76% до 71%.

Об этом пишет ISW .

Падение доверия и сопротивление цензуре

Согласно данным социологов, рейтинг доверия к российскому лидеру постепенно снижается с начала февраля 2026 года - именно в преддверии существенного ограничения доступа к мессенджеру Telegram в России.

Между тем, российские оппозиционные медиа, в частности «Важные истории», сообщают о росте недовольства даже среди прокремлевских пропагандистов и так называемых военных блоггеров. Они все чаще критикуют попытки властей ограничить доступ к Telegram, отмечая расточительность ресурсов во время экономических трудностей и жалуясь на проблемы с военной связью.

"Российские чиновники пытаются справиться с негативной реакцией со стороны российского информационного пространства на усиление цензуры, особенно со стороны ультранационалистического сообщества милблогеров", - говорится в материале.

Это может свидетельствовать об отсутствии четкой стратегии и неготовности Кремля к столь масштабной негативной реакции.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что, несмотря на ограничения около 65 миллионов россиян, ежедневно пользуются VPN, чтобы получить доступ к мессенджеру.

Попытки блокирования, по его словам, также могли повлечь за собой масштабные технические сбои в работе банковской системы РФ. Речь идет о перебоях в функционировании платежных сервисов сразу нескольких банков 3 апреля. Некоторые российские источники связывали эти проблемы с попытками блокирования IP-адресов, которые использовались финансовыми учреждениями, однако соответствующие сообщения впоследствии были удалены, вероятно, по требованию "Роскомнадзора".

Таким образом, завершают аналитики, ужесточение контроля над информационным пространством в России не только не достигло ожидаемого эффекта, но и спровоцировало волну критики и новые проблемы — как в обществе, так и в работе ключевых инфраструктур.

Как мы писали, в России растет недовольство из-за провалов на фронте и проблем . По данным Института изучения войны, даже ультранационалисты и провоенные блоггеры начали признавать, что РФ проигрывает войну и не способна конкурировать с ресурсами Запада. На фоне успешных ударов Украины по стратегическим объектам и нефтяной инфраструктуре в РФ усиливается паника. В частности, раздаются заявления о «неизбежном поражении» и необходимости завершения войны. Также фиксируют признаки внутренних напряжений: протесты на предприятиях, беспорядки в портах и даже саботаж среди российских военных.

Также известно, что России после ударов по стратегическим портам вспыхнули беспорядки – в Усть-Луге рабочие устроили бунт из-за недопуска к работе. Сообщается о столкновениях с охраной и силовиками, задержаны. По сети распространяется видео, как авто въезжает в толпу. Причиной напряжения стали атаки на важную портовую инфраструктуру РФ и общий рост нестабильности.