Впервые с 2022 года: у Лукашенко заявили о разговоре с Макроном после атаки РФ на Киев

Эммануэль Макрон провел первые с 2022 года переговоры с Лукашенко / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривал по телефону с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщают белорусские провластные СМИ, лояльные режиму Лукашенко.

Отмечается, что Макрон и Лукашенко обсудили региональные проблемы и отношения Беларуси с ЕС и Францией в частности. Также Минск утверждает, что телефонный разговор прошел по инициативе французской стороны.

Обратим внимание, что официально Париж факт разговора не комментирует. Французский телеканал TF1 со ссылкой на окружение главы французского государства подтверждает, что разговор действительно состоялся. По данным издания, Эммануэль Макрон, в частности, «указал на риски для Беларуси, связанные с втягиванием ее в войну агрессии России против Украины».

«Он также призвал Александра Лукашенко принять необходимые меры для улучшения отношений между Беларусью и Европой», — сказал источник.

Напомним, что разговор произошел через несколько часов после того, как Россия, союзник Беларуси, нанесла массированный удар беспилотниками и ракетами по Украине, включая баллистическую ракету «Орешник», способную нести ядерное оружие.

Как отмечает «Настоящее время», это первый разговор Макрона и Лукашенко с самого начала полномасштабного российского вторжения. В последний раз они разговаривали 26 февраля 2022 года.

Тогда Макрон сообщил, что «попросил Александра Лукашенко обеспечить вывод российских войск с территории его страны» — и что Беларусь не должна становиться «фактическим сообщником России в войне против Украины».

Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.

Под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри, а также историческое здание НБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего в результате ночной массированной российской атаки по Украине пострадали около 100 человек, еще четверо погибли.

