Экономика РФ в первом квартале 2026 года сократилась впервые с начала 2023-го, что стало ударом по требованиям диктатора Путина по дальнейшему экономическому росту на фоне войны против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

По итогам первого квартала ВВП России снизился на 0,2% в годовом исчислении. Это первое падение русской экономики с начала 2023 года. На этом фоне усиливаются риски рецессии из-за дорогостоящих кредитов и высоких затрат на заимствование, хотя часть спада объясняют разовыми факторами.

В то же время Путин заявил о якобы росте экономики на 1,8% в марте после падения показателей в феврале.

В Центральном банке РФ считают, что нынешняя динамика скорее «ослаблением встречных ветров, чем устойчивым ускорением».

Там объяснили, что на экономические показатели повлияли календарные факторы — меньшее количество рабочих дней снизило годовой темп примерно на 0,5 процентного пункта. Кроме того, суровая зима отрицательно сказалась на строительной отрасли.

Между тем, российское Минэкономики ухудшило прогноз экономического роста на 2026 год — от 1,3% до 0,4%.

Также сообщается, что дефицит бюджета РФ в апреле достиг рекордного уровня, а за первые четыре месяца уже превысил запланированный показатель на весь год. Это произошло, несмотря на увеличение нефтяных доходов из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Ключевая ставка после пикового уровня в 21% в 2024 году была снижена, однако до сих пор остается высокой — 14,5%.

Повышение налогов в начале 2026 года также отразилось на охлаждении спроса, хотя в марте темпы роста розничной торговли превысили 6%.

Нефтяная выручка поддерживает российскую экономику, однако, как отмечается, вряд ли способна быстро восстановить экономический рост.

