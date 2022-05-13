Впервые с начала войны глава Пентагона провел переговоры по Шойгу: что Остин сказал министру обороны РФ

В пятницу, 13 мая, министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала нападения РФ на Украину провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгом.
Темой разговора была война в Украине, которую развязала Россия. Во время переговоров глава Пентагона призвал РФ немедленно прекратить огонь на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.
"13 мая министр обороны Ллойд Дж. Остин III впервые с 18 февраля провел разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Министр обороны Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и отметил важность сохранения линий связи", — сообщил подробности пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Как сообщалось ранее, глава Пентагона в разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявил, что США готовы предоставить Украине все необходимые возможности для противодействия РФ.
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