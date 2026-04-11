Ормузский пролив

Реклама

В субботу, 11 апреля, впервые с начала войны против Ирана несколько кораблей ВМС США пересекли Ормузский пролив. Операция состоялась на фоне начала американо-иранских мирных переговоров в Пакистане.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного чиновник США.

корабли ВМС пересекли пролив с востока на запад до Персидского залива, а затем вернулись через пролив в Аравийское море.

Реклама

Этим шагом США стремились повысить доверие к пересечению пролива коммерческими судами.

«Это была операция, направленная на свободу судоходства в международных водах», — сказал американский чиновник.

Иранское правительство, которое не было проинформировано об этом пересечении пролива кораблями ВМС США, назвало его нарушением прекращения огня и пригрозило атаковать корабли.

Американский чиновник заявил, что США не получали ни одного такого предупреждения.

Реклама

Какова ситуация в Ормузском проливе

Восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе было ключевым положением соглашения о прекращении огня между США и Ираном.

Узкий водный путь у южного побережья Ирана жизненно важен для нормального функционирования мировой экономики.

В течение нескольких дней после объявления о прекращении огня очень мало судов пересекало границу. В субботу утром поступили сообщения о том, что по меньшей мере три супертанкера с нефтью пересекли границу — крошечная часть довоенного ежедневного трафика.

Ранее на этой неделе американский чиновник признал, что коммерческие корабли не двигались через пролив из-за того, что их запугивали иранцы.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса расчистки Ормузского пролива от иранских мин на фоне напряжения на Ближнем Востоке.

Как ранее сообщалось, Иран использует контроль над Ормузским проливом как ключевой аргумент на переговорах с США.