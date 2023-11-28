Впервые самолет совершит трансатлантический полет на экологически чистом топливе: чем его заправили

Этот рейс пока единственный в своем роде и не перевозит пассажиров.

Самолет Virgin Atlantic, заправленный низкоуглеродистым топливом, отправится в первый трансатлантический перелет.

Об этом пишет BBC.

Пассажирский самолет, вылетящий из Лондона в Нью-Йорк в 13:30 по киевскому времени 28 ноября, будет работать на 100% экологически чистом авиационном топливе (SAF). Оно может производиться из разных источников, включая сельскохозяйственные культуры, бытовые отходы и кулинарные масла.

Для этого рейса Virgin Boeing 787 заправили 50 тонн SAF. Используются два типа: 88% получено из отходов из растительного масла, а остальные — из отходов производства кукурузы США.

По мере того, как мир декарбонизуется, авиакомпании делают ставку на топливо, полученное из отходов, чтобы сократить выбросы до 70%, что позволяет им продолжать работать до того, как воздушные перевозки на электричестве и водороде станут реальностью в ближайшие десятилетия.

Рейс, выполняющий самолет Virgin Boeing 787 с двигателями Rolls-Royce Trent 1000, станет первым случаем, когда коммерческая авиакомпания выполняет дальнемагистральные рейсы на 100% SAF.

Самолет Virgin Atlantic готовится к взлету / Фото: BBC

На борту будут основатель Virgin Atlantic, миллиардер Ричард Брэнсон, исполнительный директор авиакомпании Шай Вайс и министр транспорта Великобритании Марк Харпер.

Самолет должен прибыть в международный аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке в 21:40 по киевскому времени.

Авиационная отрасль надеется, что полет Virgin Atlantic покажет правительствам, что им необходимо предоставить финансовую поддержку, чтобы сделать SAF более доступным.

Напомним, владелец ресторана гениально отомстил клиентам, оставившим плохие отзывы о его заведении.

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