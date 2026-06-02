Впервые со времен Вьетнама: американского пилота сбили дважды за время войны в Иране

Самолет F-15. Фото иллюстративное / © Associated Press

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Пилот американского F-15E Strike Eagle, сбитый над Ираном 3 апреля, ранее также находился на борту одного из трех F-15E, ошибочно пораженных кувейтским ПВО в результате инцидента «дружественного огня» менее чем пятью неделями ранее.

Об этом сообщает новостной портал The High Side.

Отмечается, что это делает его «по всей вероятности» первым пилотом самолета ВВС США, которого сбили дважды в одном конфликте со времен войны во Вьетнаме.

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Этот же пилот ранее участвовал в отдельном инциденте в конце февраля, когда один из трех F-15E был сбит кувейтским F/A-18 в результате дружеского огня.

Другой летчик, сбитый во время инцидента 3 апреля, офицер систем вооружения F-15E, получил травмы после того, как его парашют не раскрылся должным образом, когда пара катапультировалась после ракетного удара Ирана.

В комментариях на платформе Reddit удивились, зачем пилотов так быстро сажают за штурвал после сбивания. Знающие пользователи объяснили, что это специально делается как можно скорее, чтобы пилоты не теряли уверенность.

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