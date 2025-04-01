Впервые со времен Второй мировой: Германия разместила войска за пределами страны

Армия Германии / © Associated Press

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Во вторник Берлин официально приступил к историческому постоянному развертыванию воинской части за пределами страны: в Литве активирована 45-я бронетанковая бригада численностью 5000 человек. Это решение стало частью усилий по усилению восточного крыла НАТО в ответ на российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает Politico.

Во время торжественной церемонии неподалеку от Вильнюса был представлен герб вновь бригады, официально утвержден ее временный штаб и назначен командующий — бригадный генерал Кристоф Хубер.

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"Наша цель - обеспечить защиту, свободу и безопасность литовских союзников на восточном фланге НАТО. Защищая их, мы одновременно защищаем и Германию", - подчеркнул генерал в комментарии агентству dpa.

Планы постоянного присутствия Германии в Литве были озвучены еще в 2023 году, что стало отходом от предыдущей осторожной оборонной политики Берлина. Ожидается, что полной боевой готовности подразделение достигнет к 2027 году. Постоянная база размещения будет построена в Руднинкае — к югу от Вильнюса. Пока что подразделения работают с временных баз.

В состав формирования входят не только боевые силы, но и вспомогательные элементы: медицинские части, подразделения связи, логистика и штабы поддержки.

В настоящее время в Литве находятся 150 немецких военных, а к концу года их количество планируется увеличить до 500.

Для НАТО эта миссия имеет стратегическое значение — она воплощает в жизнь новую концепцию сдерживания через постоянную оборону. А для Германии это попытка изменить имидж нерешительного союзника.

В Литве, граничащей с Калининградом и Беларусью, немецкое присутствие рассматривается как жизненно важный элемент безопасности. После начала полномасштабной войны в Украине Балтийский регион стал условным фронтом, а размещение немецких войск – знаком долгосрочных обязательств НАТО.

Ранее мы писали, что несколько лет назад основным нарративом для Германии было "держаться подальше от милитаризма". Однако времена меняются – после полномасштабного вторжения и заявлений со стороны США немцы начали менять подход к финансированию своего войска и готовности армии к войне.