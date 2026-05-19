Впервые в истории: Эстония сбила украинский дрон, который летел на Россию

Украинский дрон / Иллюстративное фото / © скриншот с видео

Реклама

В воздушном пространстве Эстонии впервые сбили беспилотник, который, вероятно, имеет украинское происхождение. На перехват аппарата подняли истребители F-16 миссии НАТО. Власти Эстонии уже объяснили, как дрон оказался в небе Балтии.

Об этом сообщили Delfi и ERR.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в воздушное пространство страны, вероятно, залетел беспилотник украинского происхождения. Его сбил истребитель миссии воздушной полиции Балтии вблизи Кабликюла на юге Эстонии. В 12:55 Силы обороны страны сообщили, что объявленная ранее угроза дронов в регионе Южной Эстонии миновала.

Реклама

Певкур отметил, что дрон вошел в воздушное пространство Эстонии, после чего самолеты Балтийской миссии уничтожили его в районе между озером Виртсъярв и городом Пыльтсамаа.

«Впервые мы сами сбили дрон», — подчеркнул министр.

Федоров извинился за украинский дрон в Эстонии

По его словам, вероятно, дрон был украинского происхождения и направлялся к целям на территории России. По словам Певкура, после инцидента министр обороны Украины Михаил Федоров извинился за ситуацию во время телефонного разговора.

Глава волости Пильтсамаа Таави Аас сообщил, что беспилотник, по предварительным данным, упал в районе Каблакюла.

Реклама

«Наши радары и системы ВВС зафиксировали потенциальную воздушную угрозу еще до того, как она достигла Эстонии», — заявил Певкур.

После того как дрон пересек границу Эстонии, были задействованы все предусмотренные процедуры реагирования, а авиация Балтийской миссии воздушной полиции поднялась в небо. На угрозу отреагировало румынское подразделение воздушной полиции, базирующееся в литовском Шяуляе и использующее истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Именно они ликвидировали беспилотник.

«Беспилотник упал в болотистой местности, сейчас продолжаются поиски обломков», — сказал министр.

Он также призвал граждан не приближаться к обломкам и не прикасаться к ним.

Реклама

Командующий ВВС Эстонии бригадный генерал Рийво Валге сообщил, что угроза в воздушном пространстве Латвии остается актуальной.

«Не исключено, что ситуация может повториться еще сегодня», — отметил он.

Расследованием инцидента занимаются Полиция безопасности Эстонии и военно-воздушные силы.

Как украинский дрон залетел в Эстонию?

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна заявил, что инцидент подтвердил эффективность системы воздушной обороны НАТО.

Реклама

«Я благодарен союзникам по НАТО, в частности румынскому подразделению воздушной полиции, за быстрое реагирование», — сказал он.

Цахкна также подчеркнул, что Украина имеет законное право наносить удары по российским военным объектам, чтобы ослабить способность РФ вести агрессивную войну.

«Эстония не позволяла использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. Такие случаи связаны с российскими средствами радиоэлектронной борьбы«, — добавил глава МИД.

«Наши возможности и возможности наших союзников быстро адаптируются для противодействия угрозе дронов, что подтверждает беспилотник, сбитый сегодня над центральной Эстонией миссией воздушной полиции НАТО. Скорее всего, это был украинский дрон, который сбился с курса из-за российского радиоэлектронного вмешательства«, — заявил в соцсетях председатель комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михельсон.

Реклама

Напомним, ранее власти Эстонии призвали Украину лучше контролировать маршруты дальнобойных дронов из-за случаев их залетов в воздушное пространство стран Балтии во время атак на РФ. Хотя главной угрозой стороны считают российскую агрессию, эстонский МИД беспокоится, что Россия может перехватывать украинские БпЛА и направлять их на страны НАТО, что угрожает гражданским. Министры обороны обеих стран обсудили меры безопасности, среди которых изменение траекторий полетов и внедрение систем автоматического дистанционного уничтожения беспилотников в случае отклонения от курса.

Новости партнеров