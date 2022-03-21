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Впервые в истории: Европейский Союз из-за нападения России на Украину одобрил оборонную стратегию

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Впервые в истории: Европейский Союз из-за нападения России на Украину одобрил оборонную стратегию

Associated Press

Министр иностранных дел Латвии подчеркнул, что это "только начало пути".

Европейский Союз впервые в своей истории из-за нападения России на Украину одобрил оборонную стратегию.

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

ЕС 21 марта одобрил "Стратегический компас".

"Европейский Союз только утвердил "Стратегический компас", он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности", — написал глава МИД Латвии.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнул, что это "только начало пути", поскольку многое будет зависеть от того, какую поддержку ЕС предоставит Украине.

"Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину против российской агрессии", — подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

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