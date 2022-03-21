Впервые в истории: Европейский Союз из-за нападения России на Украину одобрил оборонную стратегию

Впервые в истории: Европейский Союз из-за нападения России на Украину одобрил оборонную стратегию

Министр иностранных дел Латвии подчеркнул, что это "только начало пути".

Европейский Союз впервые в своей истории из-за нападения России на Украину одобрил оборонную стратегию.

Также читайте Россия отказалась от переговоров с Японией о южных Курильских островах

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

ЕС 21 марта одобрил "Стратегический компас".

"Европейский Союз только утвердил "Стратегический компас", он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности", — написал глава МИД Латвии.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнул, что это "только начало пути", поскольку многое будет зависеть от того, какую поддержку ЕС предоставит Украине.

"Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину против российской агрессии", — подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

Европейский союз подвергся стратегическому компассу, это требует необходимых инструментов для ЕС для создания реальной геополитической безопасности и безопасности игрока вместе с НАТО. Это только начало встречи. Очень хочется подчеркнуть то, что успешно усилили Украину на Russia's aggression — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 21 марта 2022

Читайте также: